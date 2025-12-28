Oekraïne wil onderdelen van gaswinning in Groningen gebruiken voor herstel energievoorziening

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Oekraïne wil onderdelen van de voormalige Groningse gaswinning gebruiken om de eigen gasinfrastructuur te herstellen. Volgens Nieuwsuur heeft het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz daarvoor een verzoek ingediend bij de Nederlandse overheid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bevestigen aan Nieuwsuur dat het Oekraïense energiebedrijf Naftogazinin gesprek is met het Rijk, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell over de overname van ontmantelde onderdelen van de gaswinning in het Groningenveld.

Aanleiding is de zware schade aan de Oekraïense energiesector. Vooral sinds het stoppen van de gasdoorvoer naar Europa begin 2025 zijn gasinstallaties vaker doelwit van Russische drone- en raketaanvallen op gasinstallaties. Daardoor zitten steeds meer Oekraïners zonder verwarming en stroom. De Oekraïense gaswinning is dit jaar ongeveer gehalveerd.

Nieuwe onderdelen maken kost veel tijd. Daarom vraagt Oekraïne bondgenoten om gebruikte materialen die opnieuw ingezet kunnen worden. Nu de gaswinning in Groningen is gestopt, komen daar bij de ontmanteling van installaties veel onderdelen beschikbaar.

Medewerkers van Naftogaz hebben de afgelopen tijd al gaslocaties in Groningen bezocht om te bekijken wat bruikbaar is. Volgens de NAM kan materiaal uit Groningen mogelijk worden hergebruikt bij de wederopbouw van de Oekraïense infrastructuur. Vanwege veiligheidsredenen is niet bekend welke onderdelen eventueel naar Oekraïne gaan en wanneer dat zou gebeuren.