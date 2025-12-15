OBS Garmerwolde zamelt kerstpakketten in voor Voedselbank

Leerlingen van OBS Garmerwolde doen mee aan een bijzondere kerstactie. De school zamelde de afgelopen week producten in voor de Voedselbank, zodat mensen die het minder breed hebben ook kunnen rekenen op een fijne kerst.



De hele week namen de leerlingen producten mee van huis om de kratten op school te vullen. Dat ging zo hard, dat de school inmiddels meerdere extra kratten heeft moeten aanvragen.

Ook in het dorp zelf werd volop meegedaan. Leerlingen hebben geflyerd in het dorp om aandacht te vragen voor de inzameling. Veel van de gedoneerde producten komen dan ook van dorpsbewoners, familieleden en buurtgenoten.

De school vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan dit soort acties. Het biedt leerlingen de kans om te ervaren dat zij, ook op jonge leeftijd, iets kunnen betekenen voor anderen en voor de mensen om hun heen.

De inzameling loopt nog tot en met 19 december. Mensen die willen bijdragen, kunnen tot die tijd nog producten doneren bij de school.