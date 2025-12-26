Noordlaren grijpt naast eerste marathon op natuurijs, meerdere ijsbanen open (update)

Sinds vrijdagochtend 09.00 uur kan er geschaatst worden op de ijsbaan in Noordlaren. Maar het dorp grijpt dit jaar naast de eerste marathon op natuurijs: die wordt op de avond van Tweede Kerstdag verreden in Winterswijk. Naast Noordlaren is in ieder geval de ijsbaan in Garmerwolde open voor recreanten.

Om 09.00 uur ging de ijsbaan in Noordlaren open voor publiek. Ook veel andere . In Winterswijk werd de baan juist dichtgehouden op vrijdag om precies om 18.00 uur het startsschot te laten klinken voor de eerste natuurijsmarathon. De vrouwen beginnen dan aan tachtig ronden, de mannen gaan om 19.30 uur van start.

Het is het tweede jaar op rij dat Winterswijk de primeur heeft. Noordlaren was in 2021 voor het laatst de ijsbaan die de eerste marathon op natuurijs mocht organiseren. In januari vorig jaar (10 januari 2024) werd in het dorp wel de tweede natuurijsmarathon van het jaar georganiseerd. Of dat ook dit jaar kan, lijkt onwaarschijnlijk. Zaterdag zet de dooi overdag in.

Meer ijsbanen open

Het lijkt erop dat de schaatsbaan in Noordlaren de hele dag open kan blijven. Ook in Garmerwolde kan vrijdag geschaarts worden. IJsvereniging Presto in het dorp laat weten dat nog niet duidelijk is hoe lang de baan open is: “Het ijs is nog niet heel erg dik, dus liever niet met veel mensen op een plek gaan staan.”

Ook elders in de provincie zijn ijsbanen open. Onder meer in Alteveer (Gn), Kiel-Windeweer, Bad-Nieuweschans en Tolbert worden de schaatsen ondergebonden.

In Stad en daarbuiten wordt ook buiten de ijsbanen geschaatst. Onder meer in het het Westpark zijn kinderen het ijs op gegaan.