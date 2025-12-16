Noorderlicht neemt na 35 jaar afscheid van hoofdcurator Wim Melis

Foto: Wim Melis (via LinkedIn)

Hoofdcurator Wim Melis neemt na 35 jaar afscheid van Noorderlicht. Woensdag 14 januari wordt Melis’ laatste dag, met de opening van ESNS Photo.

Zijn interesse in fotografie begon tijdens zijn studietijd in Groningen. Melis maakte alle veranderingen in het vak mee, van analoog werken tot digitale technieken.

Melis was vanaf het begin betrokken bij Noorderlicht. Hij hielp de organisatie opbouwen en zag haar groeien van een klein festival tot een internationaal bekend platform voor fotografie en beeldcultuur. In die jaren werkte hij met duizenden fotografen en stelde hij vele tentoonstellingen samen. Als curator stond hij bekend om het maken van tentoonstellingen met een duidelijk verhaal en samenhang.

Melis laat in een interview op de website van Noorderlicht weten het rustiger aan te willen doen vanwege ziekte. Hij gaat schrijven en blijft op kleine schaal actief in de fotografiewereld.