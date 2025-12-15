Winteropvang daklozen aan Sontweg blijft hele jaar open

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De winteropvang voor dak- en thuislozen aan de Sontweg blijft vanaf volgend jaar het hele jaar open.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. De opvang is nu alleen open in de winter tussen 19.00 uur en 9.00 uur. De gemeente wil dat veranderen, omdat ook in de zomer mensen op straat slapen. Volgens het college laat de winteropvang zien dat de aanpak werkt en een vaste opvang om mensen beter te begeleiden naar zorg en een woning.

In het gebied rond de opvang gelden strakke regels om overlast te voorkomen. In en rond het gebouw gelden duidelijke regels. Drugs en alcohol zijn niet toegestaan. Er is cameratoezicht, beveiliging en verlichting. Handhavers controleren de buurt en de omgeving wordt meerdere keren per week schoongemaakt.