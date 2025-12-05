Nominatie voor CU-vrijwilligersprijs ‘Barmhartige Samaritaan’ weer van start

Foto: Anemone123 via Pixabay

Tot en met 15 december kunnen inwoners van de gemeente Groningen weer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties nomineren voor de ‘Barmhartige Samaritaan’. Dat is de prijs die de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie (CU) dit jaar voor de tiende keer uitreikt rond de kerstdagen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Met de vrijwilligersprijs wil de ChristenUnie deze mensen bedanken voor hun inzet. Afgelopen jaren ging de prijs onder anderen naar Natascha Snoek van kledingbank De Zeecontainer en Het Overweeghuis, een opvang voor vrouwen die overwegen uit de prostitutie te stappen. Vorig jaar won De Doperse Dis, een initiatief van de Doopsgezinde kerk waar zo’n 25 vrijwilligers elke maand een maaltijd koken en serveren voor mensen die dat goed kunnen gebruiken.

Een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie nomineren voor de prijs, kan door voor 1 december te mailen naar christenuniegroningen@gmail.com. CU-fractievoorzitter Peter Rebergen benadrukt tot slot: “We zien telkens weer hoeveel verschil het maakt wanneer mensen omzien naar elkaar. Die inzet willen we graag zichtbaar maken en er erkenning voor geven.”