Chemicus Ben Feringa wint Feynmanprijs

Nobelprijswinnaar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft de Feynman Experiment Prize gewonnen: een onderscheiding voor uitzonderlijke werk op het gebied van nanotechnologie.

De Feyman Experiment Prize wordt toegekend aan onderzoekers die bijdragen aan het maken, manipuleren of nabootsen van moleculen door het gebruik van minuscule machines. Feringa ontving de prijs voor zijn onderzoek naar moleculaire bewegingen en de beheersing hiervan.

Nobelprijs

De Groningse chemicus heeft met zijn onderzoek al meerdere keren prijzen gewonnen. In 2016 ontving hij, samen met Jean-Pierre Sauvage en Sir James Fraser, de Nobelprijs voor de Scheikunde, voor de ontwikkeling van moleculaire machines. Daarnaast won hij in 2004 de NWO-Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap.