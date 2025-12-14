Nik Lemmink stelt teleur op EK Cross

Plntsoenloop. Foto: Rieks Oijnhausen

Hardloper Nik Lemmink van Team 4 Mijl en Groningen Atletiek heeft zondag geen potten kunnen breken bij het EK Cross in de Zuid-Portugese kustplaats Lagoa. Hij finishte teleurstellend op plek 52.

Het stralend zonnige weer op het kurkdroge parcours van 7,4 kilometer stond garant voor een snelle tijd. De 27-jarige jurist uit Groningen kon het hoge tempo van de koplopers op het bochtige parcours in het Lagoa Urban Park echter niet bijbenen.

De strijd werd op de laatste meters voor de finish beslist door de 28-jarige Spanjaard Thierry Ndikumwenayo. Hij bleef de Fransman Jimmy Grassier, met wie hij de hele race op kop liep, nipt voor. De winnaar voltooide de wedstrijd in 22 minuten en 05 seconden. Lemmink finishte 1 minuut en 41 seconden later.

Lemmink had op meer gehoopt, na zijn 28e plek bij het EK van vorig jaar. Zeker omdat hij in oktober Nederlands kampioen 10 kilometer op de weg werd, en een maand later nationaal kampioen cross. Dat zat er deze zondag echter lang niet in.