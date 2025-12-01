Nieuwe transformatoren komen aan bij verdeelstation Hunze bij Euroborg

Foto: Rieks Oijnhausen

Enexis plaatst maandag en dinsdag twee enorme transformatoren op het verdeelstation Hunze naast de Euroborg. Maandagochtend werd de eerste transformator op zijn plek gezet.

Het transport van de transformator vond zondagnacht plaats. Vanaf het parkeerterrein moest het transport, wat uit Duitsland naar Groningen reed, door de onderdoorgang onder de Europaweg. Medewerkers van het transportbedrijf begeleidden het konvooi stap voor stap door de smalle tunnel, terwijl verkeersregelaars zorgden dat de omgeving veilig bleef.

Rond acht uur begon het zware werk bij het station zelf. Monteurs en kraanmachinisten tilden de eerste transformator met hydraulische vijzels langzaam omhoog. Daardoor konden ze een groot laadplatform onder de machine schuiven. Met dat platform reden ze de transformator vervolgens naar zijn plek op het terrein. Dinsdag gebeurde hetzelfde met de tweede.

De transformatoren zijn onderdeel van de uitbreiding van het verdeelstation naast de Euroborg. Bij dit station neemt Enexis de stroom over van TenneT en verdeelt die verder naar de wijken in Groningen. Bij een groeiende vraag naar stroom moeten de nieuwe transformatoren zorgden dat de stroomvoorziening in Stad betrouwbaar blijft. Ook is het station met de nieuwe transformatoren straks geschikt voor extra aansluitingen die de komende jaren worden gebouwd.

Later komt er nog een extra transformator bij en worden nieuwe installaties voor middenspanning geplaatst, zodat meer kabels naar de wijken kunnen worden aangelegd.