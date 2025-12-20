Nieuwe tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ te zien in Groninger Museum

Hip Hop Is. Foto: Siese Veenstra

In het Groninger Museum is vanaf vandaag de nieuwe tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ te zien over de invloed van hiphop op de beeldende kunst.

Hiphop is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke culturele bewegingen van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De geschiedenis wordt in de tentoonstelling gekoppeld aan internationale ontwikkelingen, door middel van materiaal uit het Dutch Hiphop Archive.

De tentoonstelling laat zien hoe de cultuur zich de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld, van de straat tot de museumzaal. Er is werk te zien van nationale en internationale kunstenaars, onder wie Martha Cooper, Arthur Jafa, Iris Kensmil, Mick La Rock, Dana Lixenberg en Rammellzee.

De aandacht gaat niet naar specifiek naar de muziek of de mode, maar meer naar foto’s, schilderijen, sculpturen en graffiti die de hiphopcultuur heeft gebruikt als bron van creativiteit, verzet en identiteit.

Een aparte zaal is gewijd aan de Amerikaanse kunstenaar Rammellzee, die hiphop en avant-garde samenbracht. Daarnaast is er speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk gemaakt, onder meer door Iris Kensmil, Boris Tellegen en Niels Meulman.

Rond deze tentoonstelling zijn er ook activiteiten binnen en buiten het museum, zoals breakdance-battles, een documentaire over hiphop en een studioprogramma voor jongeren in de hiphop-caravan van het museum.

De tentoonstelling is te zien tot en met 10 mei 2026.