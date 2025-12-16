Nieuwe tankautospuit brandweer Haren en Ten Boer gepresenteerd

Foto: brandweer Groningen

Bij het bedrijf Ziegler in Winschoten is dinsdagavond de eerste van in totaal 28 nieuwe tankautospuiten overgedragen aan brandweer Groningen. In de periode tot 2030 zullen op 21 brandweerkazernes in de provincie, waaronder in Haren en Ten Boer, de tankautospuiten vervangen worden.

Haren beschikt op dit moment over twee tankautospuiten, in Ten Boer staat één ts. De huidige voertuigen zijn aan vervanging toe. De wagen die dinsdagavond werd gepresenteerd, wordt de komende periode gebruikt als opleidingsvoertuig voor alle kazernes die een nieuwe auto krijgen. Daarnaast is er de komende maand nog de mogelijkheid om feedback te geven waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De tankautospuit wordt gezien als basisvoertuig die vaak als eerste op de locatie van een incident ter plaatse is. Met het voertuig moeten branden geblust kunnen worden, maar ook beschikt het over hulpverleningsmaterialen.

De nieuwe voertuigen verschillen op een aantal punten met hun voorgangers. Zo hebben de nieuwe tankautospuiten een zestig meter lange slang op haspel voor het blussen van kleine branden. Daarnaast kun je aan de buitenkant van de auto zien hoeveel water er nog in de tank zit. Nu moet de pompbediende dit nog aflezen op het scherm dat zich bij de pomp bevindt. Ook is de cabine voor de manschappen ruimer opgezet en hebben de voertuigen blauwe ledlampen rondom het voertuig in plaats van alleen aan de voor- en achterzijde. Wanneer Haren en Ten Boer gaan beschikken over het nieuwe materieel is op dit moment nog onbekend.