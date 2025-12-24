Nieuwe serie ‘Wie Waren Zij?’ belicht de geschiedenis van Groningse begraafplaatsen

Een nieuwe serie te zien bij OOG TV: Wie Waren Zij?. In vier afleveringen nemen Ecco van Oosterhout en Henk Bakker de kijker mee langs de begraafplaatsen van Groningen om verhalen te vertellen van de mensen die er begraven liggen.

Het programma richt zich op zowel beroemde als minder bekende Groningers en laat zien hoeveel geschiedenis er schuilgaat achter de graven. “Het gaat over mensen met hele levens achter zich. En hier in Groningen zijn zo’n 23 begraafplaatsen. Plekken waar je gewoon langsfietst”, vertelt Van Oosterhout.

Het idee ontstaat wanneer Van Oosterhout een bezoek brengt aan begraafplaats Esserveld. Hij raakt dan in gesprek met Bakker. Uit de ontmoeting tussen Van Oosterhout en Bakker is het idee ontstaan om dit programma te ontwikkelen.

Bakker bemoeit zich al jaren met begraafplaatsen en noemt zich dan ook een soort begraafplaatsspecialist. Eerder was Henk buschauffeur en later gaf hij excursies door de stad.

De afleveringen van Wie Waren Zij? zijn elke dag tussen 25 en 28 december om 17.30 te zien op OOG TV. “Kerst is het moment van bezinning, en misschien is dit ook een moment om stil te staan bij de mensen die onze stad hebben gevormd”, zegt Van Oosterhout.