‘Nieuwe Harmonie komt mogelijk bij Hoofdstation’

De letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit onderzoekt samen met de gemeente of bij het Hoofdstation een nieuw Harmoniecomplex gebouwd kan worden. Dat meldt de Ukrant.

Het huidige Harmoniecomplex aan de Oude Kijk In ’t Jatstraat is verouderd en moet vernieuwd worden. Er zijn twee scenario’s: het complex in de binnenstad wordt toekomstbestendig gemaakt, of er komt nieuwbouw bij de Spoorzone, het gebied rondom het Hoofdstation.

Volgens de faculteit is het uitgangspunt dat de letterenfaculteit in de binnenstad blijft; bij voorkeur op de huidige locatie. Maar er moet wel wat gebeuren met het pand: oftewel een grootschalige renovatie, of nieuwbouw op dezelfde plek. In beide gevallen moet de faculteit tijdelijk elders worden ondergebracht.

Volgens de Ukrant komt daarom ook een voorstel van de gemeente om te onderzoeken of nieuwbouw bij de Spoorzone een idee is. Een keuze voor één van de scenario’s komt waarschijnlijk volgend voorjaar.