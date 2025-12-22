Nieuwe Finse aanwinst voor volleybalclub Lycurgus

Foto via Lycurgus

De Groningse volleybalclub Lycurgus heeft een nieuwe passer-loper. De Finse Sebastian Pozo Hernández (23) volgt Coltyn Liu op, die recent vertrokken is naar Taiwan. Op 29 december start de speler zijn eerste training.

De 1.92 meter lange Pozo Hernández komt uit Raisio, een klein plaatsje ten noordwesten van Helsinki. Daar speelde hij onder andere voor Raision Loimu en Akaa Volley, waarmee hij in 2025 landskampioen en bekerwinnaar werd. Ook maakte Pozo Hernández deze zomer zijn debuut in het Finse nationale team.

De overstap naar Groningen is de eerste buitenlandse stap die de speler maakt. Het is voor hem een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Pozo Hernández: “Lycurgus biedt mij een nieuwe omgeving, die mij helpt om mij verder te ontwikkelen als speler. Mijn doel is om op het hoogste niveau te spelen.”

De atleet is een zoon van de op Cuba geboren Jimmy Hernández, die begin 2000 naar Finland kwam om verder te groeien in het professionele volleybal. Hij speelde bijna twintig jaar ook bij Raision Loimu en Akaa Volley en won meerdere kampioenschappen en bekers.