Nieuwe delen van Doorfietsroute Leek–Groningen vanaf vandaag open

Foto: Provincie Groningen

Vanaf deze vrijdag kunnen fietsers gebruikmaken van nieuwe stukken van de Doorfietsroute tussen Leek en Groningen.

Fietsers kunnen nu rijden over de vernieuwde trajecten die parallel aan de A7 lopen over de Munnikesloot, de Matsloot en het deel tussen Hoogkerk en de Roderwolderdijk, aan de zuidkant van de snelweg. Op meerdere plekken is een nieuw betonnen fietspad aangelegd en over de Munnikesloot staat een nieuwe fietsbrug. De stukken bij Matsloot en de Roderwolderdijk zijn geasfalteerd en ingericht als fietsstraat. Dat betekent dat fietsers voorrang hebben en dat auto’s er alleen te gast zijn.

Begin volgend jaar komt er belijning op het asfalt en worden de fietspaden bij Matsloot en De Hooilanden op elkaar aangesloten. Tijdens dit werk zijn de paden tijdelijk afgesloten. De provincie verwacht dat deze laatste werkzaamheden in het voorjaar klaar zijn.