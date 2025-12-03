Nieuw Kardinge stap dichterbij: “25 miljoen externe financiering voor ijsbaan blijft vreemd”

Foto: Rieks Oijnhausen

De realisatie van een nieuw sportcentrum op Kardinge is een stap dichterbij gekomen. Vrijwel alle partijen steunen het voorstel om een voorbereidingskrediet van 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van Kardinge. Daarmee wordt Kardinge één van de grootste multifunctionele sportlocaties van het land.

“Hier zit een hele blije wethouder”, zegt Inge Jongman (ChristenUnie), wethouder van Sport, aan het einde van de vergadering. “Eigenlijk alle partijen zeggen hier vanavond dat ze willen investeren in de realisatie van de grootste multifunctionele sportlocatie van Nederland. Dat is heel fijn.” Wel merken veel partijen op dat 25 miljoen euro veel geld is. “En dat is het ook. Dat vind ik ook. Maar tegenwoordig is het heel normaal dat je tien tot vijftien procent van het uiteindelijke totale bedrag nodig hebt om de volgende stap te kunnen zetten. De 25 miljoen euro is die tien procent waarmee we de plannen kunnen ontwerpen, voorbereiden en diverse zaken kunnen uitzoeken.”

“Dit voorstel brengt ons een stapje dichterbij”

De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over de toekomst van het sportcentrum. Het huidige centrum is verouderd en aan vervanging toe. Maar moest het nieuwe sportcentrum nu wel of niet een ijsbaan krijgen? En wat voor type zwembad moest het worden? Het zorgde voor spanningen waarbij het zelfs tot een grote protestactie op de Grote Markt kwam. Piet Manning van Behoud IJsbaan Kardinge: “Dit raadsvoorstel wat voor ons ligt brengt ons een stapje dichterbij de realisatie van een nieuw Kardinge. Ik wil een compliment maken richting de gemeente voor de correcte manier waarop wij betrokken worden bij de voortgang. We kunnen meedenken over het plan van eisen en de sessies verlopen in goede sfeer.”

Manning maakt zich wel zorgen over de financiering: “Dit voorstel stelt gedeeltelijke financiering van de ijsbaan min of meer als voorwaarde. Naar verluidt komt de provincie met vijftien miljoen euro over de brug, als er een goed plan gepresenteerd kan worden. Een bedrag van 25 miljoen euro moet uit andere bronnen komen. Wij hopen dat dit goed komt. Een ander zorgelijk punt is dat de nieuwe baan waarschijnlijk in 2031 of 2032 gerealiseerd zal zijn. Ondertussen is de huidige baan al afgeschreven. De baan is kwetsbaar. Wij hopen dat er snelheid in de besluitvorming en realisatie ingebouwd gaat worden en dat alles op alles wordt gezet om de huidige baan in de benen te houden. Wel is het zo dat in vergelijking met twee jaar geleden de toekomst er hoopvol uitziet.”

“Als het buiten waait, dan waait het binnen ook”

Wesley Pechler is raadslid voor Partij voor de Dieren: “Toen Kardinge werd aangelegd in 1993 had Groningen één van de snelste ijsbanen ter wereld. Op dit moment bevindt de baan zich aan het einde van zijn Latijn. Vanwege de World Cup langebaanschaatsen, die komend weekend in Heerenveen wordt gehouden, bezocht de Amerikaanse schaatser Casey Dawson de afgelopen dagen voor het eerst in zijn carrière Kardinge. Mark Tuitert, die ook aanwezig was, zei tegen Dawson: koud hier hè? En dat is zo, want als het buiten waait, dan waait het binnen óók. Idem dito voor regen. Bij een zachte winter verbruiken de ijsmachines meer energie dan de gezamenlijke middelbare scholieren in onze gemeente aan energiedrankjes weg kunnen drinken. Wij zijn blij met de nieuwbouwplannen. Een complex dat straks met nul op de meter door het leven gaat dankzij de aanwezigheid van 20.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Dat ook de Kardingebult intact blijft, daar is mijn fractie blij mee.”

Jalt de Haan van het CDA wil van Pechler duidelijkheid over de financiering: “Vindt Partij voor de Dieren ook dat de schaatsbaan niet af zou moeten hangen van externe financiering?” Pechler: “Ik heb goede hoop dat het goed komt. Het kan niet meer misgaan.” De Haan: “Waar komt dat vertrouwen vandaan?” Pechler: “Dat baseer ik op het succes van dit college dat er altijd goed in slaagt om externe financieringsbronnen aan te trekken.”

Externe financiering

De Haan geeft later aan dat hij grote moeite heeft met de afhankelijkheid van externe financiering. Dat vindt ook Stadspartij 100% voor Groningen. Rob de Waard: “Hiermee maak je jezelf afhankelijk van anderen. Daar kunnen wij ons niet in vinden. Een dergelijke constructie passen we ook niet toe bij bijvoorbeeld de Popzaal.” Jim Lo-A-Njoe van D66 vult aan: “De provincie lijkt over de brug te komen met 15 miljoen euro. Maar wat als het met die 25 miljoen niet gaat lukken. Hoe gaan we het dan doen? Wat is dan de oplossing?”

Wethouder Jongman ziet het positief in. Zij vertelt dat nu de raad instemt met het voorbereidingskrediet er een concreet plan gemaakt gaat worden. “Als dit plan er is, kunnen we in gesprek met andere financiers. We hebben hier een fijnmazig lijstje voor samengesteld. Met het plan in de hand gaan we dit verkennen. De verwachting is dat we deze externe financiering binnen gaan slepen.”

Vijftigmeterbad?

Het nieuwe Kardinge gaat niet alleen bestaan uit een ijsbaan. De basketballers van Donar en de volleyballers van Lycurgus zullen er een plek krijgen in een topsporthal en ook komt er een nieuw zwembad. Op dit laatste onderdeel zijn er verschillende partijen die wat wensen hebben. De Haan van het CDA: “Wij zijn voorstander van het aanleggen van een vijftigmeterbad. Jammer dat dit geen plek krijgt en er gekozen wordt voor twee 25-meterbaden.” Peter Swart van GroenLinks reageert kritisch: “Wat zijn de voordelen van een 50 in plaats van twee keer 25?” De Haan: “Het zit hem in hoe verenigingen de banen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor waterpolo. Nu is het meer gericht op een recreatieve invulling.” Swart: “Maar waterpolo kan toch prima in 25? Dat kan in de ene baan, dan houd je nog een andere baan over.” De Haan: “Dat is zo, maar 50 biedt meer voordelen, bijvoorbeeld met het organiseren van grote wedstrijden.”

Andere partijen zijn kritisch. Dat komt vanwege verschillende redenen. Zo is er vanuit Drachten, waar zich een vijftigmeterbad bevindt, het advies gekomen om in Groningen niet hetzelfde aan te leggen. Daarnaast levert twee keer 25 meter meer badwater op. Stadspartij 100% voor Groningen en Groep Staijen zijn het met De Haan eens, maar zullen het voorstel van twee keer 25 niet blokkeren. René Staijen: “Groningen profileert zich als topsportgemeente. We zouden zo’n grote baan moeten hebben. Wellicht kan er in de plannen wel rekening mee worden gehouden dat dit ooit in de toekomst, met tribunes, gerealiseerd kan worden?”

Wethouder Jongman ziet dit niet zitten: “We gaan iets prachtigs bouwen voor sportminded Groningen. Bij de afweging van de hoeveelheid zwemwater hebben we goed gekeken naar de andere zwembaden die we in de gemeente al hebben. We hebben ook gekeken wat we in de toekomst nodig hebben. Deze plannen zijn gebaseerd op wat er in de toekomst nodig is, en die hebben we ruim genomen. Dus met deze plannen lopen we vooruit op wat we in de toekomst nodig hebben.”

“Je bouwt niet alleen een kerk voor kerstavond”

Er werden ook nog verschillende andere zorgen aangestipt. Bijvoorbeeld de ijshockeyers van GIJS. Rob de Waard van Stadspartij 100% voor Groningen merkt op dat duizend zitplaatsen voor GIJS wel heel erg beperkt is. Hij vraagt zich af of dit niet uitgebreid kan worden, hoewel hij er ook aan toevoegt dat je bij deze wens ook niet alleen een kerk gaat bouwen voor kerstavond. Jongman: “We gaan nog in gesprek met GIJS. Dat gaat binnenkort gebeuren.”

Voorts zijn er zorgen over de participatie. Terwijl Behoud IJsbaan Kardinge aangeeft zich prima gehoord te voelen, deelt de Sportkoepel een andere visie. Fokke Veenstra van de VVD: “Wij horen en lezen dat de Sportkoepel ontevreden is over de participatie. Wij zijn benieuwd naar de reflectie van de wethouder.” Lo-A-Njoe van D66 voegt toe: “De participatie is in 2023 volledig tot stilstand gekomen. Hoe kan het dat de voorkeursvariant als eerst bij de pers lag en pas daarna op het bureau van de strategische partners verscheen?” Jongman: “Dit werp ik verre van mij. De Sportkoepel is een belangrijke belangenbehartiger waar we vaak en veel contact mee hebben. We tonen veel inzet om hen bij de plannen te betrekken. Het klopt, en dat hebben we gedaan in de richting van alle partijen, dat het een tijdje stil heeft gelegen omdat we intern de tijd nodig hadden om alles op een rijtje te zetten. Welke varianten zijn er? Volgens mij is hier sprake van een groot misverstand. Binnenkort wil ik met de Sportkoepel koffie gaan drinken.”

Tot slot merken verschillende partijen op dat het belangrijk is dat het huidige Kardinge in bedrijf blijft tot het nieuwe sportcentrum gerealiseerd is. Jongman zegt hier haar uiterste best voor te zullen doen, maar doet op dit vlak geen toezeggingen.

Kardinge zorgt voor verbinding

Wat opvalt is dat partijen positief zijn en kansen zien, ondanks de omvang van het benodigde voorbereidingskrediet. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Het is heel goed dat dit plan losgekoppeld wordt van de gebiedsontwikkeling. Kardinge ontvangt jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers. Goede faciliteiten zijn onmisbaar. Kardinge zorgt voor verbinding en is daarmee onmisbaar.” Staijen van Groep Staijen: “De ijsbaan is onmisbaar in de ambitie om ‘nul op de meter’ te realiseren, wat mogelijk wordt door het uitwisselen van warmte en koude tussen de ijsbaan en het zwembad.”

Jurrie Huisman van de SP: “Ieder kind in Groningen groeit op met het ijs van Kardinge. Iedere Groninger weet ook nog het moment dat hij of zij voor het eerst op het ijs stapte. De koude vingers, het onderuit gaan, het rustig vooruit krabbelen. In onze wijken is kunnen sporten niet altijd vanzelfsprekend. Wij willen voorkomen dat sporten alleen beschikbaar is voor mensen die het kunnen betalen. Op Kardinge kan sport bedreven worden, kan genoten worden, kan ontmoet worden. Wij kiezen om door te pakken, zodat niet een generatie langs de kant zal blijven staan.”

Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit. D66 heeft aangekondigd om bij deze vergadering met een motie te zullen komen.