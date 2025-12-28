Net verbouwde studentenflat zonder warmte en stroom tijdens koude kerst

Foto: Sofie Dallinga

Studenten in de Van Heemskerckflat in Stad hebben tijdens kerst te maken gehad met grote problemen. In het net gerenoveerde gebouw vielen de verwarming en later ook de stroom uit. Bewoners konden hun verhuurder Lefier lange tijd niet bereiken. Pas anderhalve dag na de start van de problemen werd gewerkt aan een oplossing.

Volgens stadsblog Sikkom en RTV Noord begonnen de problemen in de nacht van eerste op tweede kerstdag, met -5 op de buitenthermometer. Toen stopte de verwarming in de studentenflat. De kamers zijn na de renovatie goed geïsoleerd, maar zonder verwarming werd het toch snel koud. Op de gangen daalde de temperatuur tot ongeveer 14 graden.

Om warm te blijven gebruikten bewoners elektrische kacheltjes. Dat leidde tot een nieuw probleem: door de hoge belasting viel op delen van de flat ook de stroom uit. Bewoners konden niet bij de meterkast en hoorden vreemde geluiden uit technische ruimtes.

Bewoners probeerden hulp te krijgen via het noodnummer van Lefier, omdat de cv-monteur met storingsdienst de centrale verwarming van de flat niet kon repareren. Meerdere studenten stonden lange tijd in de wacht. Een monteur van Energiewacht kwam uiteindelijk langs, maar kon niet overal bij omdat hij geen sleutel had van de meterkast. De storingen werden uiteindelijk pas zaterdagmiddag opgelost.

Huurtoeslag aanvragen onmogelijk

Studenten betalen tussen de 820 en 870 euro huur per maand. Lefier heeft vooraf aangegeven dat huurtoeslag mogelijk is. Maar in de praktijk lukt het aanvragen niet. Alle bewoners staan ingeschreven op hetzelfde adres, met alleen een toevoeging voor de gang. De kamers hebben geen eigen officieel adres in het Basisregister Adressen en Gebouwen. Daardoor ziet de Belastingdienst meerdere bewoners als toeslagpartners. Bewoners worden doorverwezen naar de gemeente om het adres aan te passen, maar dat blijkt niet mogelijk.

‘Kinderziektes’

De woningcorporatie erkende dat de bereikbaarheid niet op orde was. Volgens Lefier lag dat aan een externe partij die buiten kantooruren de telefoondienst verzorgt. Lefier stelt dat er sprake van kinderziektes in het net opgeleverde gebouw. De stroomuitval werd veroorzaakt door het gebruik van elektrische kachels, waardoor het netwerk te zwaar werd belast.

Lefier geeft aan dat de Belastingdienst schriftelijk heeft bevestigd dat huurtoeslag voor deze woningen mogelijk is. Waarom het aanvragen nu niet werkt, is volgens de woningcorporatie nog onduidelijk. Ook dit wordt na het weekend uitgezocht.