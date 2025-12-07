Nederlaag Forward, SC Stadspark wint met forse cijfers

Foto Andor Heij

In het zondagvoetbal was er een nederlaag voor Forward, Stadspark won fors en Groninger Boys pakte een punt.

Forward verloor in de tweede klasse H de laatste wedstrijd voor de winterstop. In en tegen Valthermond werd het 1-0. Forward zakte naar de zesde plaats met 13 punten uit 10 wedstrijden.

In de derde klasse N blijft SC Stadspark op stoom. Thuis werd met 5-0 gewonnen van MOVV. Winston Bendt maakte er twee en Cedwin Tel één. MOVV mikte nog twee keer in het eigen doel. Het was de vierde zege op rij voor Stadspark. Stadspark klom over Gieten heen en staat nu tweede achter Sellingen, met 24 uit 11. Dat zijn er drie minder dan Sellingen, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Groninger Boys staat in dezelfde klasse vierde. Thuis tegen Noordster werd het 3-3. Groninger Boys heeft 18 uit 11.