MWPO wint ontwerpwedstrijd Haddingestraatgarage

Het plan ‘Harthof’ van ontwikkelaar MWPO is winnaar geworden van het plan voor de parkeergarage aan de Haddingestraat. Zowel de vakjury als het Groninger publiek koos voor MWPO.

De Haddingestraatgarage gaat verdwijnen. Op de bewuste plek ontstaat ruimte voor woningen, een fietsenstalling, kleine winkels of horeca en een groene openbare ruimte. Drie ontwikkelaars gingen er mee aan de slag.

Zowel de beoordelingscommissie als het publiek koos voor het ontwerp van MWPO . De jury prijst in haar rapport onder meer de balans tussen de bouwmassa en de beschikbare ruimte. De vakjury is positief over de architectonische verwerking van het gevarieerde woningaanbod. Er is ook aandacht voor vergroening, zoals het ruime hof met daarin een grote boom.

De gemeente gaat nu met MWPO een koop- en ontwikkelingsprogramma sluiten. Dan wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Waarschijnlijk kan in 2027 worden begonnen met de bouw. De klus zal 1,5 tot 2 jaar duren.