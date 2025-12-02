Muurschildering Vechtstraat moet binnen jaar weg zijn, omwonenden en kunstenaars starten petitie voor behoud

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De eigenaar van het pand aan de Hereweg, bewonersorganisatie De Rivierenbuurt en kunstcollectief Toyisme zijn een petitie gestart om de grote muurschildering aan de Vechtstraat alsnog te legaliseren. De gemeente staat dat vooralsnog niet toe: het kunstwerk moet binnen een jaar worden verwijderd.

Eind oktober werd het kunstwerk aan de Vechtstraat onthuld, na maanden werk door vier kunstenaars van Toyisme. Toen was al duidelijk dat de muurschildering is aangebracht op een muur van een gemeentelijk monument: iets waar de gemeente geen rekening mee had gehouden bij de toewijzing van de muur voor de schildering. Beschildering van zo’n monument is niet toegestaan. De gemeente kondigde toen al aan dat het kunstwerk waarschijnlijk weg moet. Dat zorgde voor boosheid bij buurtbewoners, de eigenaar en de kunstenaars.

Kunstwerk moet binnen jaar weg: ‘Legaliseren definitief onmogelijk’

Onder meer de fracties van D66 en de VVD in de gemeenteraad zien graag dat de gemeente het kunstwerk alsnog legaliseert. Maar het college antwoordde vorige week nadrukkelijk dat legaliseren definitief onmogelijk is. Tegelijk erkent het stadsbestuur dat er fouten zijn gemaakt. Door miscommunicatie vanuit de gemeente dachten zowel de eigenaar, de buurt als de kunstenaars dat het kunstwerk was toegestaan. Ook zou tijdens de uitvoering geen duidelijke waarschuwing zijn gegeven dat er nog helemaal geen vergunning was verleend.

De gemeente heeft de eigenaar van het pand nu een jaar de tijd gegeven om de muurschildering te verwijderen. Dat moet zorgvuldig gebeuren, zodat het monument niet beschadigt. De kosten van het verwijderen worden door de gemeente betaald. Het college zegt, samen met de initiatiefnemers, te willen zoeken naar een andere plek in de stad waar een soortgelijk kunstwerk wél mag.

Petitie voor behoud

Maar de buurt lijkt het kunstwerk op de gevel aan de Hereweg 61 niet kwijt te willen. De eigenaar, bewonersorganisatie De Rivierenbuurt en kunstbeweging Toyisme noemen de schildering waardevol erfgoed, die kleur en levendigheid toevoegt aan de wijk. Ze vragen het gemeentebestuur daarom opnieuw te kijken naar een oplossing zodat “Het Theater van de Droom” kan blijven voor bewoners en bezoekers.

Zo’n 150 mensen hebben inmiddels hun steun uitgesproken op de petitie. Wie ook wil tekenen, kan dat hier doen.