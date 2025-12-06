Monumentale bomen Betonbos beschadigd ondanks beschermingsplan: buurtbewoners bereiden gang naar rechter voor

Foto: Rieks Oijnhausen

Verschillende monumentale bomen langs de rand van het Betonbos zijn de afgelopen week beschadigd geraakt bij werkzaamheden op het terrein. Een groep buurtbewoners trekt opnieuw ten strijde en bereidt een gang naar de rechter voor.

“Het is absurd, bizar en dit gebeurt niet per ongeluk”, laten de bewoners in een reactie weten. “Afgelopen augustus is het Betonbos gekapt. Verschillende bomen aan de randen, bij het Balkgat, zijn blijven staan. Voor deze bomen was geen kapvergunning afgegeven, omdat ze met een leeftijd van zo’n 75 jaar monumentaal zijn. Ondanks eerdere beloften om deze bomenrij te behouden, is recent toch een kapvergunning aangevraagd. Deze vergunning is nog niet verleend en er loopt een bezwaarprocedure. Het argument is dat men niet wil inleveren op de beschikbare openbare ruimte, waarbij het gebied zo efficiënt mogelijk ingericht moet worden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Eén van de bomen is beschadigd geraakt. Foto: ingezonden Bij een andere boom wordt er op veel te geringe afstand gewerkt. Foto: ingezonden

Schade aan boom 93

Ondanks dat de vergunning nog niet is afgegeven, wordt er alvast een voorschot genomen. “Bij deze bomen is er sprake van een boombeschermingsplan. Dit plan is voor elke boom anders, afhankelijk van de soort, zoals Italiaanse populieren met horizontaal groeiende wortels. In zo’n plan staat bijvoorbeeld dat je op zoveel meter afstand van een boom moet blijven.” Afgelopen week zagen de bewoners echter dat zware voertuigen heel dicht langs de bomen reden, wat de aarde verdicht en de boom beschadigt.

De grootste zorgen zijn er rond een populier en een kraakwilg: “Bij de werkzaamheden is er duidelijk gegraven tot aan de stam waarbij de wortels beschadigd zijn geraakt. Ook is er een tak afgebroken. Bij deze boom zijn geen hekken geplaatst om de boom te beschermen, terwijl dat wel verplicht is. Ook is er met zwaar materieel op korte afstand van de boom gereden.”

En zorgen zijn er rond boom 93: “Dit is een Italiaanse populier, die er waarschijnlijk sinds 1950 staat. Hier is naast de wortels een damwand geslagen en zijn er een hoop stenen te dicht bij de boom gelegd.” De omwonenden benadrukken in hun bezwaarschrift dat de werkzaamheden – bedoeld voor de aanleg van een inham in het Eemskanaal – gepaard gaan met zeer heftige trillingen die schadelijk zijn voor het wortelgestel. De ontwikkelaar Stadshavens zou deze ingreep uitvoeren zonder de lopende procedures af te wachten, wat gelijkstaat aan illegale kap.

‘Patroon van onverschilligheid’

De buurtbewoners hebben direct de handhaving van de gemeente gebeld, die ter plaatse is gekomen en een lint heeft gespannen. “Daarnaast zijn we bezig met een bezwaarschrift waarmee we de gang naar de rechter willen gaan maken.” De bewoners balen: “Het afgelopen jaar is er veel gezegd over hoe er moet worden omgegaan met de natuur. De gemeenteraad heeft besloten dat natuur een stem moet krijgen. Maar na het eerdere geschil rond de illegale kap van Boom 92 en de stopzetting van de kap vorig jaar, zien we hier opnieuw eenzelfde patroon van onverschilligheid jegens het behoud van groen. Wat hebben we met zijn allen nu precies geleerd?”

De fractie van Partij voor het Noorden schrikt van de berichten. Fractievoorzitter Leendert van der Laan: “Je broek zakt hier toch van af? Afgelopen zomer liepen er tegen de kap van twee bomen procedures. Eén van deze bomen is toen per ongeluk omgezaagd. Nu met deze nieuwe ontwikkelingen: ik word hier heel cynisch van. Dat is ook de reden waarom ik bij recente vergaderingen best wel fel ben geweest tegen de groene partijen in onze raad. Voor de duidelijkheid: elke partij is mij even lief. Maar als je in een coalitieakkoord zo duidelijk bent over groen, je zet dat tijdens deze raadsperiode kracht bij door natuur een stem te geven, waar ben je dan nu op dit onderwerp met je gezamenlijke dertien zetels?”

“Mijn fractie, wij hebben twee zetels, hebben ons in de laatste periode fel verzet tegen de kap van het Betonbos. Op een gegeven moment houdt het voor ons qua mogelijkheden op. Ik denk dat dit een heel goed moment is voor de groene partijen om nu eens echt kleur te bekennen. En let ook op hè. Bewoners maken nu nog bezwaar. Maar als alle bezwaren opnieuw van tafel zullen worden geveegd, dan gaan zij denken, het heeft allemaal geen zin meer. Inwoners voelen zich niet meer gehoord, waarbij al veel inwoners de moed allang hebben opgegeven. Dat is een hele gevaarlijke situatie.”