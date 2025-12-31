Mobiele Eenheid ingezet in Hoogkerk om vuur te blussen – update

Foto: 112Groningen.nl - Brand Hoogkerk oudejaarsavond 2024

Via de 112- blog van RTV Noord wordt gemeld dat de Mobiele Eenheid van de politie is ingezet aan de Verbindingsstraat in Hoogkerk.

De brandweer wordt door de ME geholpen bij het blussen van een vuur op een kruising. De brandweer en gemeente zijn ter plaatse om het vuur uit te maken en gelijk op te ruimen. ‘Het was hier onrustig en er woedde brand op de weg waardoor deze geblokkeerd werd’, verklaart de politie op X. ‘Ter plaatse was er sprake van veel vuurwerk waardoor er niet veilig opgetreden kon worden door de hulpdiensten. De ME werd ingezet om een veilige werkomgeving te creëren.’