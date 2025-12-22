Minder treinen van en naar Stad in kerstvakantie

Foto via NS/ProRail

Vanaf vandaag tot en met het einde van de kerstvakantie (tot 6 januari), rijden er minder treinen van en naar Groningen, vooral in de spits. Tijdens Kerst is de dienstregeling nog soberder.

De spitstreinen van NS van en naar Assen vervallen tijdens de vakantie, waardoor er tussen Groningen en Assen doordeweeks maar vier treinen zijn.

Op eerste en tweede Kerstdag vertrekt de eerste trein richting Zwolle om 06:36, anderhalf uur later dan normaal. De laatste trein naar de Hanzestad vertrekt om 23:48, zoals normaal.

Ook de dienstregeling van Arriva is aangepast tijdens Kerst. Er rijdt op die dagen maar één trein naar Delfzijl, Roodeschool, Veendam en Bad Nieuweschans. De sneltrein naar Winschoten blijft wel rijden. Per uur rijden er twee treinen tussen Leeuwarden en Groningen.

Op oudejaarsdag vertrekken er zoals ieder jaar geen treinen meer na 20:00 uur. De treinen rijden op nieuwjaarsdag vanaf 10:00 uur weer. De NS raadt aan om voor vertrek de reisplanner te checken.