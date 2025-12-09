Minder treinen naar Leeuwarden door personenauto die door hek is geschoten

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een ‘object’ op het spoor is er minder treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 17.50 uur. Op de Parralelweg bij Buitenpost vond een aanrijding plaats waarbij een personenauto deels door een hek is gereden, en aan de kant van de spoorrails terecht is gekomen. Vanwege de veiligheid heeft spoorbeheerder ProRail daarop aan machinisten de opdracht gegeven om langzaam te passeren. Treinen lopen hierdoor vertraging op. Volgens ProRail moet er ook rekening worden gehouden met uitval van treinen.

De verwachting is dat de problemen tot 19.30 uur gaan duren.