Miljoenensubsidie voor verduurzaming suikerfabriek Hoogkerk

Foto: Joris van Tweel

De suikerfabriek in Hoogkerk gaat op grote schaal elektrificeren. Moederbedrijf Royal Cosun heeft een bindende afspraak gemaakt met de Nederlandse staat voor een bijdrage van maximaal 73 miljoen euro. Het doel: de fabriek toekomstbestendig maken en de uitstoot van CO₂, stikstof en ammoniak fors terugdringen.

De investering is onderdeel van de zogeheten ‘maatwerkaanpak’ van de overheid. Hiermee worden grote industriële bedrijven geholpen om sneller te verduurzamen dan wettelijk verplicht is. Hoewel Cosun niet tot de top-20 grootste vervuilers van Nederland behoort, vindt minister Sophie Hermans (VVD) van Klimaat en Groene Groei de bijdrage van de agrifood-sector essentieel voor de Nederlandse klimaatdoelen.

Minder uitstoot, betere lucht in Groningen

Voor de directe omgeving van de fabriek in Hoogkerk is het akkoord goed nieuws. Naast de overstap van gas naar elektriciteit, leidt de modernisering tot een flinke verbetering van de luchtkwaliteit. In Groningen alleen al zal de uitstoot van ammoniak met 42 ton per jaar dalen.

Landelijk gezien, inclusief de Cosun-locaties in Gelderland en Limburg, moet de operatie in 2030 zorgen voor een CO₂-reductie van 167 kiloton. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse aardgasverbruik van ongeveer 70.000 huishoudens.

Maatwerk in de industrie

De deal met Cosun volgt op eerdere afspraken met zoutfabrikant Nobian in Delfzijl. Waar de overheid eerder dit jaar de gesprekken met giganten als Shell en BP stopzette omdat men er niet uitkwam, lukt dat met bedrijven als Cosun en Nobian wel.

Cosun, een coöperatie van zo’n 8.000 Nederlandse telers, gaat naast de elektrificatie in Groningen ook investeren in de productie van gecertificeerd groen gas op hun locatie in Limburg. Zo wil het bedrijf minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en zijn impact op de natuur en omwonenden verkleinen.