Miljoenen voor nieuw project om overgewicht onder Groningers aan te pakken

Foto via UMCG

Een nieuwe aanpak tegen overgewicht in Groningen krijgt 4,75 miljoen euro van het Nationaal Programma Groningen en nog eens twee miljoen euro van de deelnemende gemeenten. Het project Vitaal Groningen Light start volgend jaar en moet inwoners in hun eigen buurt helpen om gezonder te leven en overgewicht te voorkomen.

Het aantal mensen met overgewicht groeit in Groningen, stelt hoogleraar huisartsengeneeskunde Nynke Scherpbier namens het UMCG, het ziekenhuis dat het project coördineert. Daarom moet het probleem vroegtijdig worden aangepakt, omdat overgewicht kan leiden tot ziekten zoals diabetes en hartproblemen.

De aanpak richt zich op volwassenen die overgewicht hebben of dit dreigen te krijgen. Het nieuwe project moet persoonlijke begeleiding gaan combineren met activiteiten in dorpen en wijken. Inwoners krijgen begeleiding van verschillende hulpverleners die samen één plan maken. Ook kunnen inwoners volgend jaar een voucher aanvragen om hun buurt gezonder te maken, zoals het opzetten van een wandelgroep of het kopen van spullen voor een beweegactiviteit.

Ook studenten van MBO, HBO en universiteit gaan meehelpen in de wijken. Zij zoeken samen met bewoners naar simpele, dagelijkse oplossingen om gezonder te leven. Daarnaast gaan hulpverleners vaker samenwerken, waardoor mensen sneller de juiste hulp krijgen.

Aan Vitaal Groningen Light doen veel organisaties mee, waaronder het UMCG, gemeenten, GGD Groningen, welzijnsorganisaties, Menzis en de onderwijsinstellingen in de provincie. De provincie betaalt 4,75 miljoen euro voor de eerste twee jaar. Gemeenten, scholen en andere partners leggen samen nog eens ruim 2 miljoen euro bij.