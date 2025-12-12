Midden in de nacht je stem uitbrengen? In maart kan dat in Stad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Rick van der Velde

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart volgend jaar staat er voor het eerst een mobiel nachtstembureau in Stad.

Het gaat om een mobiel stembureau in het centrum van de stad, waar mensen tussen 00.00 en 02.00 uur kunnen stemmen. Waar het stembureau precies gaat staan, is nog niet bekend.

Het nachtstembureau komt er na een verzoek uit de gemeenteraad eerder dit jaar. D66, GroenLinks, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de Partij voor het Noorden en Student & Stad willen het opkomstpercentage flink opkrikken, van slechts 54 procent in 2022 naar ruim twee derde van de gerechtigden die hun stem uitbrengen. Groepen die minder vaak stemmen (jongeren, mensen met een migratieachtergrond en praktisch opgeleiden) moeten onder meer met het nachtstembureau naar de stembus worden gelokt.