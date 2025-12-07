Meerdere voertuigen betrokken bij ernstig verkeersongeluk Meerstad

Foto: 112groningen.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk op de Hoofdweg bij Meerstad zijn zondagmiddag in ieder geval twee personen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk vond rond 13.30 uur plaats. Volgens betrokkenen zijn er drie voertuigen bij het ongeluk betrokken. Eén auto is tegen een boom gebotst. Een bestelbusje met schade staat overdwars op de weg en een derde voertuig staat met lichte schade in de bosschages. Vanwege het incident rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. Brandweer Harkstede kreeg assistentie van de collega’s van brandweer Stad die met de grote hulpverleningswagen en een tankautospuit ter plaatse kwamen. Op de plek van het ongeluk staan meerdere ambulances en ook het Mobiel Medisch Team, MMT, is aanwezig om te assisteren.

“Bij het ongeluk tussen Meerstad en Harkstede zijn meerdere personenauto’s betrokken”, vertelt een politiewoordvoerder. “Twee personen zijn gewond geraakt. We zijn een onderzoek gestart naar de toedracht.”

Later meer.