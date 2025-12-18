Meer leraren met WW, maar baankansen blijven goed

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in november afgenomen tot ruim 5.900. Ook in het onderwijs daalde het aantal uitkeringen in de afgelopen maand.

Naast het onderwijs nam de WW vooral af in sectoren als overige commerciële dienstverlening en metaalindustrie. Een daling van de WW in het onderwijs in het najaar is gebruikelijk. Veel leraren die tijdens de zomervakantie hun baan verliezen, vinden in de maanden na de zomervakantie opnieuw werk. Vanuit sectoren als schoonmaak en horeca nam het aantal WW-uitkeringen toe.

Over het afgelopen jaar nam het aantal leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met een WW-uitkering echter toe. Dit is een verandering ten opzichte van de dalende trend van de afgelopen jaren. Dit komt door een dalend aantal leerlingen, het aflopen van het Nationaal Programma Onderwijs en minder baankansen buiten het onderwijs. Naar verwachting blijft het lerarentekort voorlopig bestaan.

Nationaal Programma Onderwijs

Ook het stopzetten van subsidies heeft invloed op de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs. In het vorige schooljaar liepen de subsidies van het Nationaal Programma Onderwijs af. Die middelen waren bedoeld om de leerachterstanden, die tijdens de corona-periode door de lockdowns ontstonden, weg te werken. Tussen 2021 en schooljaar 2024-2025 was hier landelijk in totaal een budget van 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Scholen gebruikten deze middelen bijvoorbeeld voor het geven van instructie in kleine groepen of voor inzet van onderwijsassistenten en instructeurs. Ook werd ingezet op klassenverkleining, het inhuren van tijdelijk personeel of het vrij roosteren van vast personeel.

Ondanks dit alles bleef de arbeidsmarkt voor het onderwijs krap. Voor leerkrachten in Groningen was er in het tweede kwartaal van 2025 zelfs sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat de baankans goed is voor leraren die voldoen aan de kwalificatie-eisen en in bezit zijn van de juiste lerarengraad.