Medewerkers Thermo Fisher dreigen met acties

Er dreigen acties bij biofarmaceut Thermo Fisher aan de Zuiderweg. De medewerkers zijn ontevreden over het eindbod van hun werkgever voor een nieuwe cao.

De biofarmaceut ontwikkelt geneeskundige technologieën en levert laboratoriumbenodigdheden. Thermo Fisher in Groningen is een voormalig DSM-onderdeel en maakt nu deel uit van het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific. In Groningen werken ongeveer 180 mensen.

De werknemers willen onder meer salarisverhoging via vaste tredes in het loongebouw, terwijl de werkgever vasthoudt aan prestatiegebonden verhogingen. ‘Een petitie van de medewerkers heeft de directie naast zich neergelegd’, zegt Jan Kampherbeek van CNV. ‘Als vakbonden hebben we zojuist een ultimatum verstuurd als laatste kans. Komt de werkgever voor vrijdag 15.00 uur niet met een positieve reactie, dan gaan we over op acties.’

De onderhandelingen over de nieuwe cao hadden al op 1 oktober moeten ingaan. Al vanaf de zomer lagen de cao-partijen ver uit elkaar. Dat leidde in oktober tot een breed gedragen petitie waarin de medewerkers hun directie opriepen te komen met een loonsverhoging die automatisch de inflatie volgt met daarbovenop een reële verbetering. Bovendien eisen ze een salarissysteem met duidelijke loonschalen en vaste jaarlijkse stappen. Volgens CNV legde de directie de petitie naast zich neer.

Wat de CNV-leden betreft komt er bij Thermo Fisher een eenjarige cao met een structurele inkomensverbetering. Daarnaast moet er een systeem komen voor automatische prijscompensatie zodat de salarissen te allen tijde minimaal met de inflatie meegroeien.