Medewerkers MDL dragen oranje sokken voor Stichting EndoMalawi

Alle medewerkers van de afdeling MDL (maag-darm-leverziekten) van het UMCG krijgen dit jaar een kleine attentie. Net als vorig jaar zijn dat sokken, maar daar zit ditmaal een grotere gedachte achter.

Met deze actie steunt de afdeling de Stichting EndoMalawi, een stichting die zich inzet voor het verbeteren van MDL en endoscopische zorg in een van de armste landen ter wereld. Goede endoscopische zorg is wereldwijd van essentieel belang voor het tijdig opsporen en behandelen van onder andere bloedingen, infecties, inflammatoire aandoeningen en kanker. In veel landen, waaronder Malawi, is deze zorg echter nauwelijks toegankelijk.

Stichting EndoMalawi werkt aan structurele verbetering door lokale artsen, verpleegkundigen en zorgverleners op te leiden, medische apparatuur beschikbaar te stellen en duurzame samenwerkingen op te bouwen. Zo wordt niet alleen zorg geleverd, maar vooral kennis en zelfstandigheid gecreëerd met blijvende impact.