Martiniplaza verandert zaterdag in grote platenwinkel

Muziekliefhebbers kunnen op deze zaterdag te kust en te keur in Martiniplaza. In het evenementencentrum vindt een platenbeurs plaats waar een groot aantal platenhandelaren hun muziek aanbieden.

De beurs, die volgend jaar 25 jaar bestaat, is al heel wat jaren in Groningen te gast. De organisatie merkt dat de populariteit van vinyl de afgelopen jaren explosief is gestegen en speelt hierop in. “Vinyl zal ook dit keer weer ruimschoots aanwezig zijn”, aldus de organisatie. “We zien populaire artiesten heel bewust hun muziek op vinyl uitbrengen, en die trend is duidelijk zichtbaar.”

De organisatie spreekt van een “veelzijdige platenbeurs” met een internationale line-up van gepassioneerde handelaren. Zij schuiven aan met duizenden platen, van exclusieve releases tot collectors items en koopjes voor beginnende verzamelaars.

Het aanbod varieert van moderne hitlijsten tot iconische klassiekers. “Of je nu valt voor de hipste artiesten van nu zoals Taylor Swift, Post Malone en andere chart-toppers, of je hart sneller gaat kloppen van iconische rocklegendes als The Doors, The Cure en talloze andere classics — op deze beurs vind je alles,” aldus de organisatie. Ook coloured en limited editions van bepaalde uitgaven zijn te vinden.

De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.