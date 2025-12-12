Martinikerk bomvol voor Winter Carillon Concert, ook lichtshow trekt veel kijkers (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Een bomvolle Martinikerk luisterde en keek vrijdagavond naar het Winter Carillon Concert. Ook buiten de kerk was het, na afloop van het concert in de kerk, flink druk tijdens de afsluitende lichtshow.

Stadsbeiaardiers Maurits Bunt en Bob van der Linde vormden de hoofdmoot van het concert. Zij speelden samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest een gezamenlijke compositie. Tussendoor droeg stadsdichter Esmé van den Boom een gedicht voor dat ze speciaal voor het jubileum schreef.

Foto’s: Rieks Oijnhausen

Na afloop van het concert projecteerde kunstenaar Robert Sochacki lichtbeelden op de zuidgevel van de Martinikerk. Het werk, getiteld ‘When the Sun Meets the Horizon’, combineerde historische en moderne beelden, begeleid door geluid geïnspireerd op het klokkenspel van de Martinitoren.

Foto’s: Rieks Oijnhausen

OOG sprak vrijdag al met Bunt en Van der Linde in de aanloop naar het concert, dat in het teken stond van de vijfhonderdjarige traditie van stadsbeiaardiers in Groningen: