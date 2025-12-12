Martini Ziekenhuis laat werksfeer op afdeling pathologie extern doorlichten na verontrustende brandbrief

Het Martini Ziekenhuis laat een onafhankelijk bureau onderzoeken hoe het is gesteld met het werkklimaat op de afdeling Pathologie. Dat doet het ziekenhuis na de eerdere brandbrief van een anonieme medewerker over een verziekte sfeer op de afdeling.

In een mail, die drie weken geleden bij de Raad van Bestuur binnenkwam, waarschuwde een medewerker dat intimidatie, manipulatie en angst de werksfeer slecht maken onder de zestig medewerkers van de afdeling Pathologie. Het personeel zou hierdoor beperkt worden in hun werk.

Het ziekenhuis liet al weten dat patiëntveiligheid niet in gevaar is en dat er de afgelopen maanden al is gewerkt aan verbeteringen in de werkcultuur. Het ziekenhuisbestuur probeert twee weken later nog steeds (tevergeefs) contact te krijgen met de anonieme melder.

Ondanks het ontbreken van concrete voorbeelden van de anonieme mailschrijver wordt nu ook een extern onderzoek uitgevoerd door een ‘onafhankelijk en deskundig bureau’, stelt het Martiniziekenhuis vrijdagmiddag: “We laten dit onderzoek bewust extern uitvoeren, omdat wij willen dat medewerkers met een onafhankelijke professional vrijuit kunnen praten.”