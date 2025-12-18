Marcella Ensel-Boonstra gaat VNO-NCW MKB Noord leiden

Marcella Ensel-Boonstra is de nieuwe voorzitter van de ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

Dat is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering. De nieuwe voorzitter begint per direct in haar functie voor een periode van vier jaar. Daarmee neemt zij de voorzittershamer over van Sieger Dijkstra, die zes jaar voorzitter was.

Marcella Ensel-Boonstra is samen met haar man eindverantwoordelijk voor het familiebedrijf Ensel Staalkonstrukties. Zij is daarnaast onder meer bestuurlijk actief als voorzitter Noord van de Koninklijke Metaalunie, en toezichthouder in de zorg en het onderwijs.

De nieuwe voorzitter zegt te kiezen voor een sterke verbinding tussen bedrijven en samenleving: “Ik wil werken vanuit de principes ‘meedoen’ en ‘samen’. Ik ga me niet alleen inzetten voor groei van VNO-NCW MKB Noord, maar ook voor een hoge betrokkenheid van onze leden bij de kernactiviteiten van de vereniging: kennis delen, netwerken en lobbyen.”

“Als Marcella ergens voor gaat, dan gaat ze er ook volledig voor,” zegt regiovooorzitter Groningen Willemijn Broerse-Rienks. “Wij zien in de regio dat er met respect naar deze onderneemster wordt gekeken en dat er ook naar haar wordt geluisterd. We zijn dan ook erg blij dat zij nu ook vol voor het voorzitterschap van onze vereniging gaat!”