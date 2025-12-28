Bosker rijdt toptijd op 10 kilometer, maar mist olympisch ticket op een halve seconde

Foto via Team Reggeborgh

Marcel Bosker heeft tijdens het olympisch kwalificatietoernooi de derde plek gehaald op de tien kilometer. Daardoor loopt de Stadjer de afstand net mis op de Olympische Spelen in Milaan van februari. Bosker blijft daardoor in de wacht voor een ticket.

Chris Huizinga uit Garnwerd werd vierde op de langste afstand, die opnieuw werd gewonnen door nieuwkomer Stijn van de Bunt. Jorrit Bergsma eindigde als tweede. Huizinga moet dus de langste afstand missen. Hij is al wel zeker van een plek in de schaatsselectie voor Milaan, door de tweede plek die hij vrijdag reed op de vijf kilometer.

Matrix

Maar Bosker werd ook op de vijf kilometer derde. Daardoor moet Bosker nog steeds afwachten wat er maandag en dinsdag gaat gebeuren op het OKT. De vijf en tien kilometer staat laag op de zogenaamde ‘matrix’ voor kwalificatie. Daardoor rijden slechts de eerste twee deelnemers op deze afstanden zich direct zeker van de Spelen. Pas als op de kortere afstanden (500, 1000 en 1.500 meter) schaatsers zijn die zich op twee afstanden kwalificeren, of als Bosker wordt geselecteerd voor de ploegenachtervolging, mag de Stadjer een ticket naar Milaan gaan boeken.

Die kans lijkt gelukkig voor Bosker wel aanzienlijk. Als bijvoorbeeld Stadjer Jenning de Boo zich maandag ook direct plaatst voor de 1.000 meter, zoals hij dat zaterdag al deed op de 500 meter, schuift Bosker naar een plek ‘boven de streep’ en mag de in Zwitserland geboren Stadjer naar Milaan.

Gelling rijdt PR aan diggelen

Naast Bosker en Huizinga stond nog een derde Stadjer aan de start op de langste afstand: Daan Gelling. De in Huizinge opgegroeide Gelling reed een verdienstelijke 10.000 meter en verpulverde zijn persoonlijk record met 26 seconden. Vrijdag reed Gelling zijn PR op de vijf kilometer ook al uit zijn statistieken.