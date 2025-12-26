Marcel Bosker en Chris Huizinga pakken podium bij olympisch kwalificatietoernooi

Foto via Team Reggeborgh

Schaatser Chris Huizinga uit Garnwerd en Marcel Bosker uit Stad hebben respectievelijk de tweede en derde plaats gehaald op de 5.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Daarmee is Huizinga in ieder geval zeker van een plek op de Olympische spelen.

De twee provinciegenoten werden op de vijf kilometer afgetroefd door nieuwkomer Stijn van de Bunt, die zelfs nog nooit wereldbekers reed. Met zijn tweede plaats is Huizinga zeker van een plek op de Olympische Spelen op de vijf kilometer.

Bosker moet afwachten wat er in de komende dagen gebeurt op het OKT. De vijf kilometer staat laag op de zogenaamde ‘matrix’ voor kwalificatie. Daardoor rijden slechts de eerste twee deelnemers op deze afstand zich direct zeker van de Spelen. Pas als op de kortere afstanden (500, 1000 en 1.500 meter) schaatsers zijn die zich op twee afstanden kwalificeren, of als Bosker wordt geselecteerd voor de ploegenachtervolging, mag de Stadjer een ticket naar Milaan gaan boeken.