Man uit Winschoten (19) krijgt twintig maanden cel voor verkrachting in steeg bij Koude Gat

Een 19-jarige man uit Winschoten is dinsdag veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De man krijgt de straf omdat hij, in de nacht van 2 mei, een jonge vrouw verkrachtte in een steeg bij het Koude Gat.

Het slachtoffer liep na het uitgaan met de verdachte mee, toen hij voorstelde een restaurant van een vriend te laten zien bij de Vismarkt. Toen de vriend er niet bleek te zijn, liep het tweetal een steeg in bij het Koude Gat. Ondanks dat de vrouw meerdere keren duidelijk maakte dat ze geen seks met de man wilde, duwde de Winschoter zijn slachtoffer op de grond en verkrachtte haar.

Omwonenden hoorden geschreeuw en gehuil en belden de politie. Beelden van een deurbelcamera en getuigenverklaringen bevestigden dat het slachtoffer protesteerde en wilde dat het stopte. Toen de Winschoter doorkreeg dat hij was betrapt, besloot de man te vertrekken en het slachtoffer achter te laten in de steeg.

In de rechtszaal ontkende de Winschoter twee weken geleden dat er sprake was van dwang. Hij zegt dat het contact vrijwillig was en dat juist zijn slachtoffer het initiatief nam. Maar de rechtbank stelde vast dat de man bewust handelde en dat het voor hem duidelijk moest zijn dat de vrouw geen toestemming gaf. Daarom veroordeelde de rechtbank de 19-jarige Winschoter voor ‘gekwalificeerde opzetverkrachting’, oftewel seks voorafgegaan door of vergezeld van dwang, geweld of bedreiging.

Hoewel de verdachte jong en laagbegaafd is, vindt de rechtbank dat hij bewuste keuzes maakte. Daarom legde de rechter een gevangenisstraf van twintig maanden op, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij moet ook 9.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.