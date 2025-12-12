Man die met mes op agenten afrende op asielboot was volledig ontoerekeningsvatbaar en krijgt tbs

Foto: 112 Groningen

De man die begin dit jaar op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen met een mes op politieagenten af rende en daarom werd neergeschoten, is donderdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank was hij volledig ontoerekeningsvatbaar door een zware psychose.

Deskundigen stellen dat de man tijdens de aanval stemmen hoorde en volledig in een psychose zat. De rechtbank vindt daarom dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Wel is langdurige behandeling noodzakelijk. Deskundigen waarschuwen dat de kans op herhaling groot is als hij stopt met medicatie of weer drugs of alcohol gebruikt. Omdat hij geen verblijfsstatus heeft, is andere zorg volgens de rechtbank niet mogelijk.

De politie werd op 3 januari rond 17.00 uur naar de asielboot gestuurd, na een melding dat een man agressief met een mes zwaaide en iemand had gestoken. Op de boot weigerde hij het mes neer te leggen. Agenten taserden hem twee keer, maar hij bleef agressief. Toen hij met het mes op de agenten afrende, werd hij met dertien politiekogels neergeschoten. De man werd geraakt in zijn benen, voet en buik, maar bleef doorlopen. Hij leegde een brandblusser en stichtte brand in de hal van de boot. Daarna kon hij met hulp van een hondengeleider worden overmeesterd. Niemand anders raakte gewond.

Het OM bepaalde begin oktober al dat de agenten in hun recht stonden om de man neer te schieten en conform de geweldsinstructie hebben gehandeld.