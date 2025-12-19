Man (58) en vrouw (50) aangehouden voor drugshandel

Foto: Ondersteuningsgroep Noord-Nederland

In een onderzoek naar handel in verdovende middelen heeft de politie donderdag een 58-jarige man en een 50-jarige vrouw aangehouden in Stad.

De mannelijke verdachte reed in zijn voertuig toen hij werd aangehouden. De verdachte droeg bij zijn aanhouding nog harddrugs bij zich.

Na de aanhouding is er een doorstap gemaakt in de woning van de verdachte. Met behulp van een speurhond van de douane heeft het onderzoeksteam de woning doorzocht. Hier werden nog meer harddrugs aangetroffen. Een 50-jarige vrouw die aanwezig was in de woning, is hierop ook aangehouden.

De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.