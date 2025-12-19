Man (29) die moeder doodde in De Held bekent ook neersteken NCG-medewerkster op Cascadeplein

Foto: 112 Groningen

De 29-jarige man uit Groningen, die ervan wordt verdacht dat hij op 7 september zijn moeder om het leven heeft gebracht met meerdere messteken aan de Natalie Barneykade in De Held, wordt door het OM ook beschuldigd van het neersteken van een vrouw aan het Cascadeplein op 1 april.

Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag bekend tijdens een pro-formazitting. Daarin werd besloten dat de man in ieder geval achter slot en grendel blijft tot 10 maart, wanneer er opnieuw een pro-forma zitting volgt. De man zit op dit moment in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestesgesteldheid ten tijde van de incidenten.

Verdachte bekent neersteken NCG-medewerkster

Volgens het OM heeft de man tijdens zijn laatste verhoor bekend dat hij degene is geweest die op 1 april 2025 in de vroege ochtend nabij het Cascadeplein een volstrekt willekeurig slachtoffer in haar nek heeft gestoken. Dat was een 47-jarige vrouw uit Tolbert, die het incident voor het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) overleefde. De politie startte daarna een grote zoektocht naar de identiteit van de dader, waarbij onder meer werd geflyerd in de buurt van het gebouw.

Moeder doodgestoken

Volgens de verdachte Stadjer was hij dat dus: dezelfde man al eerder bekende dat hij op 7 september zijn moeder om het leven bracht in haar woning aan de Natalie Barneykade. De zoon werd kort na deze dodelijke steekpartij aangehouden en zit sindsdien vast. De vrouw werkte zelf jarenlang als geestelijk verzorger in de Van Mesdagkliniek en bij het FPC in Zuidlaren.

Begin september zou hij tijdelijk zijn geschorst uit een begeleid-wonen project, zo onderzocht DvhN eind oktober. Dat zou zijn gebeurd na een gewelddadig incident met een begeleider. Omdat hij na een dag in de cel zonder telefoon of kleding op straat stond, besloot zijn moeder hem tijdelijk onderdak te bieden. Een dag voordat de zoon terug zou keren naar begeleid wonen, zou hij in de keuken naar een mes hebben gegrepen en daarmee zijn moeder hebben gedood.

Zaken komende zomer inhoudelijk behandeld

Nadat de Stadjer klaar is in het Pieter Baan Centrum en het OM de laatste onderzoeken heeft afgerond, volgt het eindproces-verbaal rond de moord in De Held. Het onderzoek naar het steekincident op het Cascadeplein is volgens het OM ook bijna klaar. De zaak gaat verder met een nieuwe pro-formazitting op 10 maart, waarna de zaak tegen de Stadjer waarschijnlijk in de zomer inhoudelijk wordt behandeld.