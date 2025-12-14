Maken ijssculpturen op Grote Markt trekt veel belangstelling: “Het was een gekkenhuis”

Eén van de kunstenaars maakt het Peerd van Ome Loeks. Foto: Paul Blom

Het maken van ijssculpturen op Winterstad op de Grote Markt heeft zondag veel belangstellenden getrokken. De organisatie laat zondagavond weten dat het alle verwachtingen overtroffen heeft.

“Toen dit idee werd voorgesteld, dacht ik: moeten we dat wel doen”, vertelt Jan Akkerman, die Winterstad samen met Jan Willem Dingemans en Piet Albers organiseert. “Het kost namelijk flink wat geld om zulke kunstenaars aan de slag te laten gaan. Levert het genoeg op, komen er genoeg mensen op af? Maar als je ziet hoeveel belangstelling het vandaag trok. Het was ongelofelijk. Uiteindelijk moeten we gewoon de conclusie trekken dat het een uitstekend besluit is geweest.”

Peerd van Ome Loeks

De sculpturen werden gemaakt in een tent aan de zijde van het Stadhuis. Rond 12.00 uur werden grote ijsblokken neergezet, waarna vijf internationale kunstenaars aan de slag gingen. Zij waren uit verschillende Europese landen naar Groningen gekomen en maakten gebruik van diverse materialen om het ijs in de juiste vorm te krijgen. “Ze hebben iets prachtigs neergezet”, aldus Akkerman. “Eén van hen heeft bijvoorbeeld de Martinitoren gemaakt. Een ander heeft zich toegelegd op het Peerd van Ome Loeks. Uiteindelijk zijn er vijf prachtige ijssculpturen gerealiseerd.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het was zondag druk op Winterstad. Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

Akkerman is in zijn nopjes: “Dit was het tweede weekend dat Winterstad geopend was. Het was dit hele weekend een gekkenhuis. Dat er zoveel mensen hier op af zouden komen, dat hadden we nooit durven dromen. Qua aantallen kwam het in de buurt van de hoeveelheid bezoekers tijdens WinterWelvaart vorig jaar.”

WinterWelvaart

De organisatie kijkt al vooruit: “Als je ziet dat we nu al in de buurt komen van de bezoekersaantallen van WinterWelvaart, dan vraag ik me af: hoe druk gaat het komend weekend worden? WinterWelvaart vindt dan namelijk plaats, tegelijkertijd met de start van de Kerstvakantie. Wij houden met alles rekening en we zijn al volop bezig met de voorbereidingen.”

Winterstad, een onderdeel van Wintergoud, werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Het evenement bestaat onder andere uit verschillende kermisattracties, een schaatsbaan, een horecatent en een kerstmarkt. “Gedurende Winterstad proberen we de bezoekers te verrassen met iets nieuws, zoals deze ijssculpturen. Dat houdt het evenement vernieuwend. En dat zien we ook. We hebben vandaag bezoekers begroet die we ook al eerder hebben gezien. Mensen zijn nieuwsgierig: wat zou er vandaag te doen en te zien zijn op Winterstad?”

De videoreportage die OOG over dit onderwerp heeft gemaakt wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.