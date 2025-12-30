Magie en blubber op Roald Dahl Festival in Forum Groningen

Blubberige brouwsels, pruttelende proefjes en een flinke dosis fantasie: tijdens het Roald Dahl Festival in Forum Groningen viel er dit weekend van alles te beleven voor kinderen. Het driedaagse festival, dat afgelopen zondag van start ging, staat volledig in het teken van de fantasierijke wereld van schrijver Roald Dahl.

Alys Wouda, programmamaker van het Roald Dahl Festival, vertelt: “Kinderen maken bonbons, ze schilderen schorten en is er een voorstelling over een schildpad. Daarnaast worden er films vertoond, waaronder Willy Wonka. Ook is er een groot ingerichte toverdrankenfabriek, waar kinderen hun eigen toverdrank kunnen brouwen. Elke dag is er bovendien een andere knutselactiviteit. Voor ieder wat wils.”

Toverdranken brouwen met een heks

Bij de toverdrank-workshop kregen kinderen hulp van een ‘heks’. Zij hielp hen bij het samenstellen van hun eigen magische brouwsel. Met vijf ingrediënten en een bakje slijm ontstonden drankjes waarmee je mensen groen kon maken of juist groter of kleiner. “Het is helemaal aan het kind”, legt de heks uit. “Ze mogen hun fantasie hier volledig loslaten.”

‘Krimpmachine’

Naast magie was er ook ruimte voor nieuwe technologie. Jonge bezoekers konden kennismaken met een combinatie van kunstmatige intelligentie en 3D-printen. Met slechts vier foto’s werd een nauwkeurig 3D-model van een persoon gemaakt, waar vroeger honderden foto’s voor nodig waren. Van deze modellen werden kleine actiefiguren geprint.

“Het is geweldig om te zien hoe kinderen hier helemaal opgingen in de magie en creativiteit. Het Roald Dahl Festival brengt fantasie tot leven en liet zien dat ontdekken, spelen en leren hand in hand kunnen gaan,” zegt Wouda, die hoopt dat het festival ook volgend jaar weer terugkeert in het Forum.