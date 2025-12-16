Maandenlange celstraf voor vader (45) die pasgeboren dochter meenam uit UMCG

Foto: Gert-Jan Rodenboog

De rechtbank heeft dinsdag een 45-jarige man uit een azc in Burgum veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De man nam in juni zonder toestemming zijn ernstig zieke pasgeboren dochter mee uit het UMCG en reed met haar richting Duitsland.

Het Openbaar Ministerie had dertig maanden cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt een lagere straf op, omdat dit past bij straffen in soortgelijke zaken. De rechtbank rekent het de man wel zwaar aan dat hij zijn dochter meenam terwijl de baby nog herstellende was van een hartoperatie. Het kind was kwetsbaar en had voortdurende medische zorg nodig. Dat de onttrekking slechts enkele uren duurde, kwam volgens de rechtbank niet door de vader, maar door snel ingrijpen van het ziekenhuis en de politie.

De man had geen gezag over zijn dochter. Dat lag bij het Leger des Heils Jeugdbescherming. Toch haalde hij het kind op 6 juni uit het ziekenhuis, nam ook zijn andere dochters mee en vertrok met een volgeladen auto. Bij de grensovergang bij Bunde in Duitsland werd hij aangehouden. De man ontkende dat hij zijn dochter wilde ontvoeren en zei dat hij verkeerd was gereden.

De rechtbank ging daar niet in mee en gelooft niet dat sprake was van een vergissing. Uit onderzoek blijkt dat de man vooraf routes naar Duitsland had opgezocht en zijn kamer in het azc had leeggehaald. Ook waren alle spullen van het kind uit de ziekenhuiskamer meegenomen. Door het kind uit het ziekenhuis te halen en haar zorg te onthouden, is haar gezondheid volgens de rechters benadeeld. De baby werd per ambulance met spoed teruggebracht naar het UMCG. Daarom acht de rechtbank ook mishandeling bewezen.