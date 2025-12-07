“Maandag veel bewolking, komende dagen erg zacht met 12 of 13 graden”

Qua temperatuur lijkt het de komende dagen wel voorjaar. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in de nieuwe werkweek 12 of 13 graden worden.

“Maandag is er veel bewolking en kan het af en toe even opklaren”, vertelt Kamphuis. “In de middag en vooral in de namiddag gaat het af en toe licht regenen. Het is erg zacht met 13 graden als maximumtemperatuur bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. De nacht naar dinsdag is eveneens erg zacht met 10 graden als laagste temperatuur en er valt dan soms lichte regen.”

“Dinsdag is het overwegend bewolkt en zacht met 12 graden. Verder valt er vooral in de ochtend wat lichte regen en waait er een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdagochtend valt er nog wat regen maar ’s middags en ook donderdag blijft het droog. De rol van de zon blijft marginaal. Met een middagtemperatuur van 10 of 11 graden houdt het zachte weer aan. Voor het weer richting en tijdens het weekend kijk je op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”