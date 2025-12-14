“Maandag opklaringen, komende dagen droog”

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de nieuwe werkweek blijft het de komende dagen droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal de zon zich ook regelmatig laten zien.

“Maandag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 8 of 9 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Dinsdag is er geregeld zon en blijft het droog. Het wordt 10 graden bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2.”

“Woensdag blijft het eveneens droog, maar is er veel bewolking. Het wordt 8 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Houdt het zachte decemberweer aan? Luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio of kijk op de weerpagina.”