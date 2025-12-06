Lycurgus wint moeizaam van hekkensluiter Sliedrecht Sport

Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus hebben de zesde overwinning op rij geboekt in de Volleybal Eredivisie. Groningen won zaterdagavond met 3-1 van hekkensluiter Sliedrecht Sport, al ging het niet vanzelf in het Alfa-college Sportcentrum.

Ondanks de positie op de ranglijst, liet Sliedrecht vorige week al zien dat het een tegenstander is om rekening mee te houden. De bezoekers verloren weliswaar van Orion Stars (3-1) maar maakten het de regerend landskampioen knap lastig.

Dat ervaart Lycurgus, tweede op de ranglijst, al meteen in de eerste set waarin beide teams de scores met elkaar afwisselen. Maar waar het eerst de Groningers zijn die steeds een puntje op voorsprong komen, neemt Sliedrecht dat stokje halverwege de set van Lycurgus over en komt het bij 22-24 op setpoint. Een time-out van Lycurgus-coach Sam Gortzak en een punt voor de Groningers voorkomen echter niet dat de bezoekers de eerste set naar zich toetrekken: 0-1.

Groningen herpakt zich

De tweede set beginnen de Groningers een stuk beter. Wanneer Sliedrecht-coach Frank Vlot zijn spelers naar de kant haalt voor een time-out staat er een 8-3 voorsprong op het scorebord voor de thuisploeg. Toch weet Lycurgus de ruime voorsprong niet te behouden en komt Slierecht onder meer bij 11-11, 17-17 en 21-21 op gelijke hoogte.

Even lijkt Sliedrecht bij 22-22 op voorsprong te komen, maar dankzij een geslaagde video-challenge van Lycurgus gaat het punt toch naar de Groningers, die vervolgens de set met 25-22 over streep trekken en de setstand op 1-1 zetten. Ook de derde set gaat naar Lycurgus (25-21), maar dat de ruim 400 toeschouwers in het Alfa-college sportcentrum niet de beste wedstrijd zien, is duidelijk.

Moeizame vierde set

Ook in de vierde set gaat het alles behalve makkelijk voor de thuisploeg. Hoewel Lycurgus voor een groot deel van de set een kleine voorsprong weet te handhaven, wordt het bij 20-20 weer spannend als de video-challenge nu in het voordeel van Sliedrecht is, dat bij 20-21 de voorsprong pakt in de slotfase van de vierde set.

Lycurgus-aanvoerder Gijs van Solkema, Martijn Brilhuis en Julien Lecat houden de Groningers vervolgens in de wedstrijd, maar het is Sliedrecht dat bij 23-24 voor het eerst op setpoint komt. Wederom dankzij Lecat komt Lycurgus weer op gelijke hoogte, maar bij 24-25 en 25-26 komen de Sliedrechters wederom op setpoint. Als Martijn Brilhuis de 26-26 op het scorebord zet, slaan de Groningers toe. Een prachtige block van Joe Sunde zet Lycurgus op setpoint (27-26), een tweede Groningse block maakt van de vierde set, de laatste set. Lycurgus wint met 3-1 – moeizaam – van Sliedrecht Sport.

Lycurgus blijft na de overwinning tweede in de Volleybal Eredivisie. Zondag 14 december spelen de Groningers in de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar tegen Simplex SSS. Die wedstrijd begint om 15.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum.