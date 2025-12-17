Lycurgus wint met moeite van Huizen

Lycurgus heeft woensdagavond zijn achtste wedstrijd op rij gewonnen, maar eenvoudig ging het niet in de uitwedstrijd tegen Prima Donna Kaas Huizen. De Groninger volleyballers hadden vijf sets nodig tegen de nummer 6 van de eredivisie: 2-3.

De eerste vier sets eindigden in 25-22, 18-25, 26-24 en 11-25. De beslissende vijfde set werd vrij gemakkelijk gewonnen met 9-15.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan, met 23 punten uit 9 wedstrijden. Koploper blijft Orion Stars uit Doetinchem.

Komende zaterdagmiddag speelt Lycurgus een wedstrijd in de achtste finale van de nationale beker in Apeldoorn, tegen het tweede team van Dynamo.