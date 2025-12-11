Lutje Repair Café Rivierenbuurt verhuist naar nieuwe locatie

Foto via gemeente Groningen

Het Lutje Repair Café in de Rivierenbuurt verhuist naar een nieuwe locatie. Het repaircafé is van donderdag 11 december tot in ieder geval donderdag 8 januari gesloten vanwege de verhuizing.

Vanaf donderdag 15 januari gaat het repaircafé open op de nieuwe locatie: WIJ-Talmahuis aan de Merwedestraat 54.

Wie in de tussentijd alsnog iets gerepareerd wil hebben, kan ook naar andere locaties van repaircafés, zoals aan de Helper Westsingel 31 of de Lorentzstraat 11. Ook op andere plaatsen in de gemeente zijn repaircafés. Die zijn te vinden op de webite van Groningen Afvalvrij.