Lichte aardbeving gemeten bij Garrelsweer

Bij het dorp Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta vond zondagavond een lichte aardbeving plaats. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.6 op de schaal van Richter.

De beving vond kort voor 19.00 uur plaats op een diepte van drie kilometer. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

Het is de vierde aardbeving die deze maand in de provincie wordt geregistreerd. De beving bij Woudbloem was de sterkste van deze maand. Vorige maand vond de krachtigste beving in een aantal jaren plaats bij Zeerijp, met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Een naschok een paar uur later bij hetzelfde dorp had een magnitude van 2.1.